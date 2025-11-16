Logo
В России предложили проверять дееспособность пенсионеров при продаже квартир

Общество
Фото freepik.com

Из-за большого количества случаев оспаривания сделок купли-продажи квартир в России предложили проверять дееспособность граждан старше 60 лет при продаже недвижимости.

По действующим нормам, оценка дееспособности при совершении сделок с недвижимостью не обязательна.

Обращение главе Минюста Константину Чуйченко направил сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов. Автор инициативы предлагает проверять не только пожилых людей, но и тех, кто продает свое единственное жилье.

В Российской гильдии риелторов привели данные о судебных спорах, когда бывшие собственники пытаются вернуть свое жилье. За 2024-2025 годы количество таких дел выросло на 15-20%. Статистика показывает, что в большинстве случаев суды признают сделки недействительными и постановляют вернуть бывшему владельцу жилье, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Сочи мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и отдать им 6 млн рублей.

