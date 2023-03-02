В России предложили изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах

Речь идет об отказе от размещения камер контроля скорости на специализированных полосах для обгона и опережения вне населенных пунктов и отрезков дорог повышенной аварийности.

Письмо с подобной инициативой направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову депутат ЗСК Санкт-Петербурга Павел Крупник. По мнению парламентария, часть дорожного контроля со временем переходит в зону ответственности различных автоматизированных систем: камер контроля скорости, полос движения, пунктов весового и габаритного контроля.

В связи с этим автовладельцы обеспокоены излишней строгостью и нелогичностью размещения отдельных систем контроля движения. По водителей, в отдельных случаях камеры устанавливают не для профилактики аварийности, а в качестве «ловушки» для неизбежного наказания в виде штрафа.

Парламентарий предложил откорректировать правила и регламенты размещения отдельных автоматизированных систем и другой инфраструктуры контроля на российских дорогах. В частности, он предложил отказаться от размещения камер контроля скорости на специализированных полосах для обгона и опережения вне населенных пунктов и отрезков дорог повышенной аварийности, обязать операторов обозначать свое присутствие на дороге путем включения сине-красного проблескового маячка, а также отказаться от практики «засад», пишет RT.

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