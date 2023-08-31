В России предложили использовать маткапитал для лечения детей

Такая инициатива направлена премьер-министру России Михаилу Мишустину.

По словам автора инициативы — первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, к ней поступает много обращений от семей с предложением разрешить использовать деньги материнского капитала на лечение детей. По словам парламентария, родители больных детей из-за нехватки денег вынуждены обращаться за помощью и собирать деньги через СМИ и соцсети.

Депутат также отметила, что сейчас в 77 субъектах уже действует система выплат на лечение в рамках региональных программ маткапитала, например, в Воронежской, Калининградской, Мурманской и Сахалинской областях, а также в Хакасии и в Коми.

Лантарова попросила Мишустина распространить эту практику и на федеральный уровень.

«Данная практика зарекомендовала себя в качестве эффективного способа поддержки семей с детьми», — цитируют обращение депутата «Известия».

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