В России появится профессиональный праздник сварщиков

День сварщика будет отмечаться ежегодно в конце весны.

Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая, так как именно в этот день сварщики отмечают свой профессиональный праздник неформально.

С инициативой в Правительство обратились представители Национального агентства контроля сварки, а также Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга.

Закрепить День сварщика в календаре распорядился председатель Правительства Михаил Мишустин. Он подписал соответствующее постановление, в котором поручил Минпромторгу до 1 декабря 2025 года закрепить принятое решение на законодательном уровне.

