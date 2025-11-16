В России потребление алкоголя достигло минимума с 1998 года

Употребление алкоголя в России стало снижаться в начале весны 2025 года и в октябре достигло минимума с 1998 года.

Такие сведения приводит Единая межведомственная информационно-статистическая система. По ее данным, в марте потребление алкогольной продукции составило 8,41 литра на человека, в апреле — 8,32 литра, а в октябре — 7,74 литра. Такие низкие показатели последний раз фиксировали в 1998 году. Тогда на душу населения употребляли всего 7,6 литра.

Меньше всего алкоголя сейчас употребляют в Чечне — 0,12 литра, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,9 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,21 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,61 литра.

В Москвы в октябре показатель составил 4,85 литра алкоголя, а в Санкт-Петербурге — 6,41 литра, сообщает РИА «Новости».

