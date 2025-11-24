В России наследников будут предупреждать о непогашенных кредитах наследодателя

Наследники смогут решать, стоит ли им вступать в наследство с учетом наличия долгов наследодателя.

В состав наследства входит не только имущество, но и непогашенные кредиты и микрозаймы умершего.

Ранее нотариусы не информировали об их наличии наследников. Теперь, согласно закону, который вступил в силу 24 ноября, нотариус в течение трех рабочих должен узнавать информацию о долгах умершего. В следующие три дня — передать эти сведения о непогашенных кредитах наследнику.

Закон даст возможность наследникам сопоставить размер долга и стоимость наследуемого имущества, чтобы принять правильное решение, сообщает пресс-служба Государственной Думы РФ.

