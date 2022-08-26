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В России напиток Coca-Cola переименовали в «Добрый кола»

Экономика
26.08.2022 21:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-napitok-coca-cola-pereimenovali-v-dobryj-kola
В России напиток Coca-Cola переименовали в «Добрый кола»
Фото Karolina Grabowska, pexels.com

Об этом заявил 26 августа основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.

«Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что будет «Добрый Кола» называться напиток, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать», — сказал Гончаров.

Он также сообщил о том, что продажи новой колы будут строиться на известности бренда соков «Добрый».

В мире напитки брендов Coca-Cola, Fanta и SpriteCoca-Cola разливает и продает компания Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC). В начале марта компания объявила о приостановке работы в РФ. В середине июня производство и продажи газировки под брендами Coca-Cola Company в России остановили. Российское подразделение Coca-Cola HBC переименовали в Multon Partners. Теперь компания планирует уделить внимание производству и продаже существующих брендов — «Добрый», «Богатый» и «Моя семья», сообщает РИА «Новости».

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