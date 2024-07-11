В России начнут штрафовать сапбордистов за нарушение правил поведения на воде

В России планируют ввести федеральный закон, в котором пропишут правила использования SUP-серфов на воде. За их нарушения будут штрафовать.

Введение правил становится необходимостью, так как люди часто, используя сап-борды, уплывают слишком далеко и рискуют своими жизнями. Так, недавно в Сочи в море унесло семерых сап-серферов.

Максим Марчук работает спасателем в Новороссийске. Он был на Малом Утрише, когда заметил четверых серферов в открытом море. Мужчина сразу кинулся помогать им.

«Ребят, которые были поближе к берегу, я погрузил и сразу доставил на берег. Пока первых доставлял, тех, что были подальше, унесло. Их было почти не видно. Пришлось еще и догонять», — вспоминает спасатель Максим Марчук.

SUP-серфинг в последние годы стал очень популярным. Этот вид досуга очень бюджетный. Например, аренда сапа на час обойдется в среднем в 800 рублей, а покупка — от 2 тыс. Минус такой доски — при ветре она становится неуправляемой.

«Сейчас море штормит, поэтому спасатели подняли черный флаг — купание запрещено. Но часто люди попадают в опасные ситуации, потому что не соблюдают данное правило», — отмечает специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

Спасатели не всегда могут помочь тем, кто уплыл далеко на сап-серфе — его становится не видно уже на расстоянии двух километров от берега.

«Не уходите из нашего вида, чтобы мы могли спасти вас. Потому что бывает, что даже не оставляют шансов, уходя очень далеко от береговой линии. Для этого у нас буи есть, ограничения по бухте, по набережной зоне», — делится спасатель Назар Осипов.

«Море — это не шутки и не друг человеку. У нас очень много течений, часто и быстро меняется погода. Где-то штиль, потом может быть сразу волнение или шторм», — добавляет спасатель Алексей Ефремов.