В России начались испытания прибора для ранней диагностики астмы у детей

Фото пресс-службы конкурса «Лидеры России»

Капилляроскоп «Берикон» для диагностики астмы создал заведующий пульмонологическим отделением детской горбольницы Москвы Павел Бережанский.

Созданный им прибор позволяет быстро и безболезненно диагностировать риск развития бронхиальной астмы у детей. Он способен определить параметры капилляров в течение всего двух минут. Благодаря этим данным педиатр сможет сделать заключение.

Сейчас автор разработки работает над расширением функционала устройства. Планируется, что в ближайшее время оно станет беспроводным и сможет диагностировать осложнения склеродермии и сахарного диабета на ранней стадии.

«Наша задача заключается в том, чтобы как можно раньше выявить предрасположенность ребенка к этому заболеванию. Если мы вовремя назначим терапию и доведем пациента до пубертатного периода, то он уйдет в ремиссию, и этот диагноз ему никогда не будет поставлен», — рассказал Бережанский.

По словам врача, его прибор прошел масштабные исследования и впервые в России смог определить параметры капилляров, что позволяет с высокой точностью предсказать развитие астмы. Сейчас «Бериконы» в тестовом режиме используют педиатры Москвы, Ярославской и Московской областей, а также Республики Коми. В ближайшее время их поставят в Новороссийск и ЯНАО.

Бережанский подчеркнул, что при создании «Берикона» он использовал только отечественные компоненты. Его себестоимость составляет около 11 тыс. рублей, сообщает пресс-служба конкурса «Лидеры России».

Читайте также: в Геленджике с помощью нового прибора устранили скрытую утечку на водопроводе.