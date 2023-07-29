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В России начали продавать Samsung Z Flip 5 и Fold 5 на две недели раньше мирового старта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-nachali-prodavat-samsung-z-flip-5-i-fold-5-na-dve-nedeli-ranshe-mirovogo-starta
В России начали продавать Samsung Z Flip 5 и Fold 5 на две недели раньше мирового старта
В России начали продавать Samsung Z Flip 5 и Fold 5 на две недели раньше мирового старта

Смартфоны-«раскладушки» нового поколения доступны к продаже на сайтах магазинов крупных российских операторов связи и официальных ресурсах магазинов техники.

Также можно заказать Samsung Z Flip 5 и Fold 5 на сайте российского фирменного магазина Samsung.

Стоимость Samsung Z Flip 5 начинается от 110 тыс. рублей, а Samsung Galaxy Z Fold 5 — от 190 тыс. рублей. Далее цена растет в зависимости от объема памяти смартфонов.

При этом официально новые модели смартфонов южнокорейской компании в Россию не поставляются, а мировой старт продаж запланирован только на 11 августа, сообщает ТАСС.

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