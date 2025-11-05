В России началась трехдневная рабочая неделя

После трех выходных в России началась сокращенная рабочая неделя — с 5 по 7 ноября.

Рабочие дни сдвинулись, потому что День народного единства выпал в этом году на вторник. Поэтому после шестидневной рабочей недели россияне отдыхали три дня — со 2 по 4 ноября.

Всего в ноябре 19 рабочих и 11 выходных дней. В следующий раз сокращенная рабочая неделя будет в декабре. Это 29 и 30 декабря.

А вот шестидневная рабочая неделя теперь будет не раньше, чем в 2027 году.

«Если мы посмотрим на утвержденный производственный календарь на 2026 год, то мы видим, когда отдыхаем, когда работаем. И таких продолжительных недель, которые были перед ноябрьским праздником, в 2026 году не будет», — отметил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Кроме того, он уточнил, что новогодние каникулы в 2026 году не сократят, сообщает ТАСС.

