В России началась последняя в этом году короткая рабочая неделя

Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

На этой неделе у россиян будет четыре рабочих дня. 4 ноября будет выходным в связи с государственным праздником — Днем народного единства.

Согласно производственному календарю на 2022 год, в предпраздничный день — 3 ноября, продолжительность рабочего дня сокращается на час.

С 4 по 6 ноября россиян ожидают последние в этом году длинные выходные. Следующие теперь будут только в новогодние праздники.

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