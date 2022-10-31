В России началась последняя в этом году короткая рабочая неделя
Общество
31.10.2022 07:38
На этой неделе у россиян будет четыре рабочих дня. 4 ноября будет выходным в связи с государственным праздником — Днем народного единства.
Согласно производственному календарю на 2022 год, в предпраздничный день — 3 ноября, продолжительность рабочего дня сокращается на час.
С 4 по 6 ноября россиян ожидают последние в этом году длинные выходные. Следующие теперь будут только в новогодние праздники.
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