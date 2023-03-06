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Короткая рабочая неделя началась в Краснодарском крае

Общество
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Короткая рабочая неделя началась в Краснодарском крае
Фото StartupStockPhotos, pixabay.com

На этой неделе рабочими днями будут только 6,7, 9 и 10 марта. 8 марта объявили нерабочим днем в честь празднования Международного женского дня.

В производственном календаре на празднование Международного женского дня отвели один день, перенос выходных не предусмотрели. Кроме того, рабочий день 7 марта будет сокращен на один час.

Следующие короткие недели жителей России ожидают в мае: с 2 по 5 и с 10 по 12 числа.

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