В России на универсальное пособие для детей выделят почти 2 трлн рублей

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С 1 января российские семьи начнут получать универсальное пособие для детей. На него могут рассчитывать порядка 10 млн несовершеннолетних. На это выделят почти 2 триллиона рублей. Кому положены выплаты и в каком размере?

В первую очередь это семьи с детьми до 17 лет, а также родители, которые ждут ребенка. Но есть условие — средний доход должен быть ниже одного регионального прожиточного минимума. Сумма пособия составит 50, 75 или 100% от его размера. Точно также будут рассчитываться выплаты для беременных.

Оформить универсальное пособие можно с помощью портала «Госуслуг», в отделениях Социального фонда или в МФЦ.

Кроме того, с января выплату на ребенка до трех лет из средств материнского капитала сможет оформить семья с доходом до двух прожиточных минимумов на человека, вне зависимости от очередности рождения детей. Выплату можно будет получить как из бюджета, так и из маткапитала.

Если ребенок родился до 1 января 2023 года, у семьи есть право выбора — получать выплаты по прежним правилам или перейти на универсальное пособие.