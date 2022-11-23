Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В России на универсальное пособие для детей выделят почти 2 трлн рублей

Общество
23.11.2022 21:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-na-universalnoe-posobie-dlya-detej-vydelyat-pochti-2-trln-rublej
Видео канала «Кубань 24»

С 1 января российские семьи начнут получать универсальное пособие для детей. На него могут рассчитывать порядка 10 млн несовершеннолетних. На это выделят почти 2 триллиона рублей. Кому положены выплаты и в каком размере?

В первую очередь это семьи с детьми до 17 лет, а также родители, которые ждут ребенка. Но есть условие — средний доход должен быть ниже одного регионального прожиточного минимума. Сумма пособия составит 50, 75 или 100% от его размера. Точно также будут рассчитываться выплаты для беременных.

Оформить универсальное пособие можно с помощью портала «Госуслуг», в отделениях Социального фонда или в МФЦ.

Кроме того, с января выплату на ребенка до трех лет из средств материнского капитала сможет оформить семья с доходом до двух прожиточных минимумов на человека, вне зависимости от очередности рождения детей. Выплату можно будет получить как из бюджета, так и из маткапитала.

Если ребенок родился до 1 января 2023 года, у семьи есть право выбора — получать выплаты по прежним правилам или перейти на универсальное пособие.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Семья на учете, мать лишили родительских прав: в прокуратуре рассказали о жизни 8-летнего угонщика из Анапы
  4. В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах хаммамы и солярии
  5. В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
  6. В Сочи двое заключенных СИЗО пытались вскрыть вены шариковой ручкой
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях