«Ъ»: в России на маркетплейсах резко выросли продажи подержанных книг

Стоимость новых книг продолжает расти из-за увеличения затрат на полиграфию и материалы. В связи с этим россияне все чаще обращаются к покупке подержанных книг на онлайн-площадках.

По данным маркетплейсов, продажи букинистических изданий в первом полугодии по сравнению с прошлым годом выросли на 38%. Спрос на предложения с сайтов объявлений, связанные с продажей подержанных книг, также увеличился на 24%.

Например, на платформе Ozon продажи подержанных изданий увеличились на 38% по числу экземпляров и на 52% в денежном эквиваленте. Ассортимент в этом сегменте также вырос на 43%.

На Wildberries с января по сентябрь продажи в этой категории выросли на 300% по количеству экземпляров. Компания отмечает, что впервые продажи подобных книг на платформе начались в первой половине 2021 года, а в 2022 году на маркетплейс стали уже активно заходить крупные и средние букинисты, в том числе региональные. Увеличение продаж букинистики на Wildberries связывают и с расширением ассортимента, и с увеличением числа продавцов. При этом конкретные цифры продаж на Ozon и Wildberries не называются.

В «Авито» сообщили, что в целом спрос на подержанные книги в первом полугодии год к году вырос на 24%. При этом спрос на новые книги на платформе возрос еще сильнее — на 28%. Однако большую долю в продажах занимают уже «прочитанные» книги: всего размещено около 2,8 млн объявлений, из которых около 800 тыс. — новые издания, пишет «Коммерсантъ».

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