Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В России могут ввести маркировку для продуктов с пальмовым маслом с предупреждением об их вреде

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-mogut-vvesti-markirovku-dlya-produktov-s-palmovym-maslom-s-preduprezhdeniem-ob-ih-vrede
В России могут ввести маркировку для продуктов с пальмовым маслом с предупреждением об их вреде
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Продукты с пальмовым маслом могут начать маркировать так же, как и пачки сигарет. Такое предложение было направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

По мнению руководителя Центра здорового образа жизни Ирины Писаревой, которая является автором инициативы, потребителей необходимо предупреждать о негативном влиянии пальмового масла на здоровье потребителей. По ее словам, множество исследований и заключений экспертов доказывают вред пальмового масла.

«В рамках подготовки изменений в законодательство прошу Вас рассмотреть вопрос о маркировке продуктов, содержащих пальмовое масло, по принципу маркировки сигарет. То есть размещать изображения заболеваний и надпись, предупреждающую потребителя: «Чрезмерное употребление продуктов, содержащих пальмовое масло, может привести к опасным заболеваниям», — цитирует RT текст обращения Писаревой.

Читайте также: в России отменили льготную ставку НДС для фракций пальмового масла.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 июля
Эндокринолог рассказала, почему полезно целоваться
Эндокринолог рассказала, почему полезно целоваться
Как убрать второй подбородок: домашние и салонные методы
Как убрать второй подбородок: домашние и салонные методы
Онколог Копосов: рак может перейти из одной стадии в другую за пару недель
Онколог Копосов: рак может перейти из одной стадии в другую за пару недель
Какие продукты нельзя есть и пить на голодный желудок?
Какие продукты нельзя есть и пить на голодный желудок?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях