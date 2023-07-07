В России могут ввести маркировку для продуктов с пальмовым маслом с предупреждением об их вреде

Продукты с пальмовым маслом могут начать маркировать так же, как и пачки сигарет. Такое предложение было направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

По мнению руководителя Центра здорового образа жизни Ирины Писаревой, которая является автором инициативы, потребителей необходимо предупреждать о негативном влиянии пальмового масла на здоровье потребителей. По ее словам, множество исследований и заключений экспертов доказывают вред пальмового масла.

«В рамках подготовки изменений в законодательство прошу Вас рассмотреть вопрос о маркировке продуктов, содержащих пальмовое масло, по принципу маркировки сигарет. То есть размещать изображения заболеваний и надпись, предупреждающую потребителя: «Чрезмерное употребление продуктов, содержащих пальмовое масло, может привести к опасным заболеваниям», — цитирует RT текст обращения Писаревой.

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