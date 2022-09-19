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В России могут ввести бесплатный проезд для электромобилей по платным дорогам

Общество
19.09.2022 13:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-mogut-vvesti-besplatnyj-proezd-dlya-elektromobilej-po-platnym-dorogam
В России могут ввести бесплатный проезд для электромобилей по платным дорогам
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Бесплатный проезд электромобилей по платным дорогам хотят запустить с 2023 года. Мера рассчитана на повышение привлекательности электротранспорта и будет действовать три года.

«В августе этого года правительство РФ поручило Минэкономразвития, Минтрансу, Минэнерго совместно с Минфином подготовить предложения для установления бесплатного проезда электромобилей по платным дорогам на всей территории РФ сроком на три года. Минэкономразвития в настоящее время разрабатывает проекты НПА для последующего согласования», — сообщил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

По словам Колесникова, благодаря бесплатному проезду и парковке, а также отсутствию транспортного налога переход на электротранспорт должен стать привлекательнее. Вероятно, в 2022 году законодатели не успеют принять соответствующий нормативный акт. Правительство пока не определилось с источниками возмещения выпадающих доходов операторов платных трасс, пишут «Известия».

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