В России могут ввести бесплатный проезд для электромобилей по платным дорогам
Бесплатный проезд электромобилей по платным дорогам хотят запустить с 2023 года. Мера рассчитана на повышение привлекательности электротранспорта и будет действовать три года.
«В августе этого года правительство РФ поручило Минэкономразвития, Минтрансу, Минэнерго совместно с Минфином подготовить предложения для установления бесплатного проезда электромобилей по платным дорогам на всей территории РФ сроком на три года. Минэкономразвития в настоящее время разрабатывает проекты НПА для последующего согласования», — сообщил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.
По словам Колесникова, благодаря бесплатному проезду и парковке, а также отсутствию транспортного налога переход на электротранспорт должен стать привлекательнее. Вероятно, в 2022 году законодатели не успеют принять соответствующий нормативный акт. Правительство пока не определилось с источниками возмещения выпадающих доходов операторов платных трасс, пишут «Известия».
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