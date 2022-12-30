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В России могут упростить условия плановой госпитализации несовершеннолетних

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-mogut-uprostit-usloviya-planovoj-gospitalizatsii-nesovershennoletnih
В России могут упростить условия плановой госпитализации несовершеннолетних
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Письмо с соответствующим предложением направили на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Инициатором выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Орлов отметил, что сейчас для плановой госпитализации несовершеннолетних больницы устанавливают перечень документов и результатов обследований. В отдельных случаях число таких документов и исследований доходит до 30. В результате на сбор документов уходит больше времени, чем пациент потом проводит в стационаре. Кроме того, часть исследований проводят повторно в больнице.

Политолог подчеркнул, что сбор документов связан с риском заразиться инфекционными заболеваниями, так как приходится многократно посещать поликлинику.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность упрощения и стандартизации требований для плановой госпитализации несовершеннолетних граждан на стационарное лечение в медицинские учреждения», — цитирует обращение Орлова RT.

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