В России могут разблокировать Instagram* при выполнении двух условий

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Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что соцсеть разблокируют, если Meta* изменит свою политику.

«Компания Meta* должна перестать заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией», — сказал Горелкин.

Также депутат сообщил, что в России ждут извинений от руководства компании за легализацию призывов убивать российских граждан, сообщает РИА «Новости».

Meta* временно сняла в своих сервисах Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных во время спецоперации на Украине. В связи с этим Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к соцсети. В результате суд запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность.

* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена в России.

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