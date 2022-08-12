В России могут разблокировать Instagram* при выполнении двух условий
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что соцсеть разблокируют, если Meta* изменит свою политику.
«Компания Meta* должна перестать заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией», — сказал Горелкин.
Также депутат сообщил, что в России ждут извинений от руководства компании за легализацию призывов убивать российских граждан, сообщает РИА «Новости».
Meta* временно сняла в своих сервисах Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных во время спецоперации на Украине. В связи с этим Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к соцсети. В результате суд запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность.
* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена в России.
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