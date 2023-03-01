В России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в правила дорожного движения осенью прошлого года. Теперь при въезде на перекресток с круговым движением со второстепенной дороги водитель обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по перекрестку.

Предыдущая версия правил предписывала при въезде на перекресток с круговым движением, обозначенным знаком 4.3 (круговое движение), уступать дорогу находящимся на нем автомобилям вне зависимости от того, с главной или второстепенной дороги осуществляется въезд.

По словам главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, это внесенное в ПДД изменение — это «редакционная подчистка» для исключения неоднозначности толкования формулировки, сообщает РИА Новости.

Также с 1 марта в России появились пять новых дорожных знаков, и в ПДД впервые внесли понятие «средство индивидуальной мобильности». К ним относятся электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и подобный им транспорт.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 марта в России ввели пять новых дорожных знаков. Это информационные указатели парковочных мест, знак с символом автобуса в красном круге означающий, что большим пассажирским машинам по полосе двигаться нельзя. Также знак, запрещающий движение средств индивидуальной мобильности, и знак «Зарядка электромобилей».