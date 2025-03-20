В России хотят запретить турецкие сериалы, чтобы защитить русских мужчин

С таким предложением представители общероссийского общественного движения «Ветераны России» обратились к министру культуры Ольге Любимовой.

Представители попросили рассмотреть возможность запретить показ турецких сериалов в России, а также усилить контроль за иностранным кино, поскольку оно формирует «деструктивные образы» и подрывает традиционные ценности российского общества.

Общественники уверены, что на протяжении последних лет наблюдается тенденция влияния иностранного кино, которое формирует у россиян искаженное представление об отношениях, национальной идентичности и традиционных семейных ценностях.

«Турецкие сериалы навязывают нашим гражданам чуждые модели поведения, создают искусственный образ идеального мужчины, который кардинально отличается от реалий российской жизни», — считают «Ветераны России».

По их мнению, в связи с этим разрушается институт семьи и снижаются демографические показатели, поскольку российские женщины начинают терять интерес к соотечественникам и начинают искать «мужчину с экрана» за границей, что уже привело к нескольким трагичным случаям.

«В то же время российские сериалы зачастую показывают наших мужчин в уничижительном свете, представляя их в образе алкоголиков и неудачников, тогда как главный герой-иностранец демонстрируется успешным и привлекательным», — заключили общественники.

Они также обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о закреплении понятия деструктивной пропаганды в кино и определить ее критерии, а также ввести ограничение на распространение и трансляцию контента, который формирует ценности, чуждые российскому обществу, а также наносит вред культуре и демографии, сообщает РИА «Новости».

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