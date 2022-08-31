В России хотят смягчить наказание за неуплату налогов

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ подготовили зампред комитета по экономической политике СФ Иван Абрамов и зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

Законопроект в ближайшее время будет передан в Госдуму. В нем предполагается смягчение уголовной ответственности для предпринимателей.

Депутаты предлагают поменять категорию налоговых преступлений с тяжких на среднюю тяжесть, чтобы сократить по ним сроки давности.

«Сейчас он составляет 10 лет, тогда как срок хранения бухгалтерских документов, которые могут понадобиться для подтверждения невиновности привлеченных по этим статьям, составляет всего 6 лет. В результате свою невиновность, оказывается, просто невозможно доказать», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Свистунов и Абрамов предлагают снизить максимальное наказание. Так, по законопроекту оно может составить пять лет лишения свободы вместо шести. В данном случае речь идет о экономических преступлениях на сумму более 45 млн рублей. Если предприниматель полностью расплатился по долгам, то в возбуждении уголовного дела предлагают отказывать.

Еще парламентарии предлагают снизить максимальное наказание за сокрытие денег и имущества организации или ИП в особо крупном размере. Речи идет о средствах, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, пишут «Известия».

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