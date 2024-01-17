В России хотят сделать обязательным анализ ДНК родственников пропавших без вести

Госдума в феврале рассмотрит во втором чтении законопроект об обязательной геномной регистрации родственников людей, пропавших без вести.

В геномную регистрацию входит процесс сбора, анализа и хранения данных о ДНК группы людей.

Согласно проекту закона, геномная информация может храниться до установления местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет. По мнению юристов, создание базы ускорит процесс опознания тел пропавших без вести лиц.

Как отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, это очень важный вопрос, поскольку на 1 января 2023 года в России в розыске числились около 28 тыс. пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних. За прошедший год получилось установить судьбу чуть более четверти пропавших — 7,5 тыс. человек.

Среди тех, кто был найден погибшим, идентифицировали лишь 1 тыс. 855 человек, сообщает РИА «Новости«.

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