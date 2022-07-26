В России День среднего профессионального образования будут отмечать 2 октября
Общество
26.07.2022 11:31
Соответствующий президентский указ уже опубликован на портале правовой информации и вступил в силу.
Уже этой осенью у преподавателей и сотрудников колледжей, техникумов, лицеев и других организаций будет повод отметить лучших в своей сфере, а также принять поздравления от коллег по цеху и учеников.
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