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В России День среднего профессионального образования будут отмечать 2 октября

Общество
26.07.2022 11:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-den-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-budut-otmechat-2-oktyabrya
Видео канала «Кубань 24»

Соответствующий президентский указ уже опубликован на портале правовой информации и вступил в силу.

Уже этой осенью у преподавателей и сотрудников колледжей, техникумов, лицеев и других организаций будет повод отметить лучших в своей сфере, а также принять поздравления от коллег по цеху и учеников.

Читайте также: кубанские школьники могут пройти образовательный онлайн-квест «Традиции народов России».

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