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В Россельхознадзоре прокомментировали массовую гибель рыбы в Карасунах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rosselhoznadzore-prokommentirovali-massovuyu-gibel-ryby-v-karasunah
Видео t.me/rsn_yug

Рыба погибла в начале февраля в Карасунских озерах в районе улицы Старокубанской.

После появление информации о массовой гибели рыбы в Карасунах специалисты Россельхознадзора выехали на место и взяли пробы воды и тушки рыбы.

Лабораторные исследования показали, что в тканях рыбы и воде из озер отсутствуют химические элементы, способные вызвать токсический эффект. К ним относятся: мышьяк, кадмий и свиней. Содержание ртути, меди и цинка было на уровне минимальной концентрации, сообщает пресс-службы ЮМУ Россельхознадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Карасунское озеро на Старокубанской оказалось усыпано мертвыми рыбами. Вокруг стоял неприятных запах. Рыбу прибило к берегу вместе с ветками, корягами и мусором. На такой пир собрались чайки.

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