В Роспотребнадзоре разработают единую норму для детских новогодних подарков

Депутаты Госдумы выступили с инициативой привести содержание сладких новогодних подарков к единому стандарту в целях заботы о здоровье детей.

Автор инициативы отметил, что в последнее время участились случаи детской аллергии. Кроме того, нередки случаи непереносимости глютена и лактозы. Потому необходимо проконтролировать, чтобы в подарочных наборах не было ничего вредного для ребенка.

«Подарки должны быть не только вкусные, не только радостные, но еще и здоровые. Поэтому мы попросили Роспотребнадзор разработать такие стандарты для наборов, чтобы они детям несли и радость и здоровье», — сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Он отметил, что в нынешней экономической ситуации все подарки российские дети в школах и детских садах должны получить за счет госбюджета.

«Просто родителям нужно выполнить желание ребенка из письма Деду Морозу, а тут еще нужно скидываться на подарок в школе, а если ребенок еще и в секцию ходит, то еще и там. Поэтому мы предложили выдавать подарки за счет бюджета», — сказал депутат.

Инициатива уже передана в правительство и находится на рассмотрении, сообщает телеканал «360».

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