В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Жириновский»

Партия ЛДПР подала заявку на регистрацию бренда и логотипа «Жириновский» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Согласно данным Роспатента, на эмблеме товарного знака белым шрифтом на синем круге написано «Жириновский навсегда».

Зарегистрировать бренд планируют по всем 45 классам международной классификации товаров и услуг, сообщает ТАСС.

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По словам исполнителя, этот шаг он предпринял для привлечения внимания к проблеме использования названия его композиции предпринимателями и недоброжелателями в корыстных целях.

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