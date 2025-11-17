В Рособрнадзоре посоветовали не пугать детей перед экзаменами работой дворниками

С обращением на встрече с родителями школьников в международном мультимедийном пресс-центре « Россия сегодня » 17 ноября выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки отметил, что ЕГЭ является волнительным моментом для самих учащихся и их родителей, и посоветовал использовать правильную мотивацию для будущих выпускников школ.

«Это не мотивация, когда родитель говорит: «Я знаю, ты провалишь, будешь работать дворником». Это абсолютно не мотивация, она часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. И я попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться. Надо показать, что вы верите ребенку», — сообщил во время встречи Музаев.

Глава ведомства также акцентировал внимание на том, что родители часто пугают детей профессией дворника, вместо этого они должны пройти путь подготовки вместе с ребенком и показать, что готовы принять любой результат после сдачи экзамена, сообщает RT.

Читайте также: Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году. Проект нормативного акта устанавливает новые пороговые значения результатов ЕГЭ для зачисления в подведомственные Минобрнауки РФ вузы в 2026/27 учебном году.

Подпишись, здесь всегда интересно.