В Роскачестве разработают ГОСТ на шаурму. С шавермой пока не ясно

Эту работу организация проводит совместно с Федерацией рестораторов и отельеров, учитывая нормы действующих межнациональных технических регламентов, СанПиНов и имеющиеся практические наработки.

До сих пор не было четких требований к производству шаурмы (в Санкт-Петребурге и некоторых других регионах это блюдо называют шавермой) в стране, отметили в Роскачестве. Исправить это положение необходимо из-за рисков массовых отравлений потребителей и общей санитарно-эпидемиологической обстановки в общепите.

«Речь идет о продукции массового спроса, поэтому главная задача — обеспечить потребителей не только вкусным, но и безопасным блюдом», — подчеркнули в Роскачестве.

Соблюдение ГОСТа позволит гарантировать качество продукции с момента приема сырья и до продажи готового блюда, объяснили в организации. По словам специалистов, по рецептуре и способу приготовления шаурма — продукция повышенного эпидемиологического риска.

Дело в том, что перепады температуры и высокая влажность компонентов блюда могут стать благоприятными условиями для развития патогенных микроорганизмов. ГОСТ поможет избежать этого, установив критерии ко всем этапам производства шаурмы, пишут «Известия».

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