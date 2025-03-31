В Роскачестве рассказали, кто может поступить в вузы без ЕГЭ

У определенных категорий абитуриентов в России есть возможность поступить в вуз, не сдавая ЕГЭ. Об этом рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, к числу таковых относятся люди, у которых есть среднее специальное образование, то есть выпускники российских колледжей и техникумов, а также получившие среднее образование за границей, — им для поступления в высшее учебное заведения может потребоваться только сдача внутренних вступительных испытаний.

Также не сдавать ЕГЭ и поступить в вуз могут россияне, у которых уже есть одно высшее образование.

«Если один диплом у человека уже есть, то, скорее всего, результаты его ЕГЭ недействительны на момент текущего поступления (прошло много времени). Возможно, он вообще его не сдавал, потому что окончил школу раньше. В этом случае каждый вуз самостоятельно определяет, как именно проходят вступительные экзамены такие абитуриенты», — отметил Поздняков.

Поступить в российский вуз без экзаменов могут и инострацы — им предстоит пройти внутренние вступительные испытания, и выпускники с инвалидностью — они могут сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) вместо ЕГЭ.

«Но использовать результаты ГВЭ для поступления нельзя — придется проходить вступительные испытания вузов. Такие абитуриенты могут и сдать ЕГЭ, и попробовать свои силы во внутренних вступительных экзаменах, а потом выбрать лучший результат», — утчонил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества.

Эксперт отметил, что использовать ЕГЭ при поступлении в вузе «по желанию» могут спортсмены, победители олимпиад и граждане, имеющие квоту. Однако на некоторых специальностях им, как и всем поступающим, предстоит пройти дополнительные испытания, например, если речь идет о творческих профессиях.

Обычно, внутренние вступительные испытания проводятся очно, только иногда — с использованием дистанционных технологий, то есть онлайн. Всем сдающим их абитурьентам главное — заранее узнать требования и условия поступления в предпочитаемого вуза, заключил Поздняков в беседе с RT.

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