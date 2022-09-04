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В Роскачестве рассказали, как продлить срок службы мобильного телефона

Общество
04.09.2022 09:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-roskachestve-rasskazali-kak-prodlit-srok-sluzhby-mobilnogo-telefona
В Роскачестве рассказали, как продлить срок службы мобильного телефона
Фото pixabay.com

Большинство мобильных телефонов имеют литий-ионные аккумуляторы. По словам специалиста Роскачества. Необходимо соблюдать простые правила, чтобы продлить срок службы устройства.

Специалист рассказал, что разрядка телефона «в ноль» и зарядка «до упора» таким аккумуляторам вредна. Владельцам смартфонов он рекомендовал держать уровень заряда устройства на уровне от 20% до 80%, сообщает RT.

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