В Роскачестве предупредили о подводных камнях ипотеки под 0,1% годовых

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По словам экспертов, щедрые предложения ипотеки под 0,1% — не мошенничество, но более сложная схема кредитования с несколькими участниками.

О том, чем ипотека под 0,1% отличается от стандартной, рассказала замруководителя Роскачества Ольга Шанаева.

«Стандартную ипотеку на строящееся жилье можно оформить со ставкой 16%годовых. А семейную — под 6% процентов годовых. Разницу в процентах выплатит государство. Однако клиенты все равно неохотно оформляют такую ипотеку, потому что цены на квартиры слишком высоки. Тогда застройщик по договоренности с банком субсидирует ипотеку. К примеру, застройщик покрывает 5,9% годовых, а клиенту остаются те самые заветные 0,1%, и это действительно выгодно. Главное — убедиться, что в договоре нет подводных камней», — сказала Шанаева.

Оформляя кредит на покупку жилья под 0,1%, стоит помнить о четырех таких подводных камнях.

«Во-первых, часто низкая ставка действует только год, а затем придется платить ипотеку по рыночной ставке или по ставке льготной ипотеки. Во-вторых, может быть ограничение на сумму кредита в 6 млн или 12 млн рублей в зависимости от региона. Потому что эти суммы прописаны в программе льготной ипотеки. В-третьих, стоимость квартиры с ипотекой от застройщика может быть выше, чем цена квартиры с обычной ипотекой. В-четвертых, застройщики по программе льготной ипотеки могут предлагать не самые популярные ЖК», — сказала эксперт.

Как обезопасить себя от невыгодной сделки? В Роскачестве рекомендуют внимательно читать договор кредитования. Специалисты называют этот совет «банальным», но действенным, сообщает радио Sputnik.

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