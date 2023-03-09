В Росфинмониторинге рассказали о мошенниках, присвоивших 100 млн рублей с «Пушкинских карт»

О мошеннической схеме с использованием «Пушкинских карт» глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал президенту страны Владимиру Путину во время встречи 9 марта.

«Появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 млн рублей. Сейчас она выявлена», — сказал Чиханчин.

Он уточнил, что группа мошенников составила недостоверные списки людей, которые должны были получить льготы по «Пушкинской карте». По словам главы Росфинмониторинга, всех преступников уже задержали. Их активы арестовали. Он отметил, что похожая мошенническую схему использовали и с туристическим кешбэком, пишет «Известия».

Проект «Пушкинской карты» в России запустили летом 2022 года. Он позволяет молодым людям с 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, выставки, музеи, театры и филармонии. В 2021 году лимит карты был 3 тыс. рублей, в прошлом — 5 тыс. рублей.

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