В РФ запретили монтаж газового оборудования в больницах и домах выше 28 метров

Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций России.

МЧС ввело запрет на установку газоиспользующего оборудования в зданиях домов престарелых и инвалидов, образовательных учреждений и больницах. Кроме того, использование газового оборудования ограничили в общественных зданиях и многоквартирных домах высотой более 28 метров.

Согласно установленным правилам, к газоиспользующему оборудованию относятся: производственные печи, котлы и другие установки и приборы, вырабатывающие газ в тепловую энергию для горячего водоснабжения и отопления.

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