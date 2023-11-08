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В РФ запретили монтаж газового оборудования в больницах и домах выше 28 метров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rf-zapretili-ustanavlivat-gazovoe-oborudovanie-v-bolnitsy-i-zdaniya-vyshe-28-m
В РФ запретили монтаж газового оборудования в больницах и домах выше 28 метров
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций России.

МЧС ввело запрет на установку газоиспользующего оборудования в зданиях домов престарелых и инвалидов, образовательных учреждений и больницах. Кроме того, использование газового оборудования ограничили в общественных зданиях и многоквартирных домах высотой более 28 метров.

Согласно установленным правилам, к газоиспользующему оборудованию относятся: производственные печи, котлы и другие установки и приборы, вырабатывающие газ в тепловую энергию для горячего водоснабжения и отопления.

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