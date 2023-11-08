В РФ с начала года зарегистрировали 45 отечественных препаратов для онкобольных

Минздрав с Минпромторгом продолжают расширять количество отечественных препаратов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 8 ноября в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«По вашему поручению продолжаем расширять «арсенал» отечественных противоопухолевых средств, проводятся клинические исследования более чем по 100 препаратам, в этом году зарегистрированы более 45 уже лекарственных средств», — отметил Михаил Мурашко.

Министр добавил, что обеспечение онкобольных лекарствами находится под особым контролем.

«Мы в реальном времени в постоянном режиме отслеживаем ситуацию по наличию необходимых важнейших лекарственных препаратов — есть специально созданный ресурс, отработаны механизмы по восполнению препаратов на рынке», — цитирует Михаила Мурашко ТАСС.

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