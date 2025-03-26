В РФ с 12 мая могут ограничить доступ к сайтам-двойникам официальных ресурсов

Минцифры России предложило запустить пилотный проект для ограничения доступа к информации, которая вводит пользователей в заблуждение.

Речь идет о фишинговых сайтах, которые маскируются под официальные ресурсы и используют похожие домены, чтобы обмануть людей.

Реализовать пилотный проект предлагают с 12 мая 2025 года по 1 марта 2026 года. Стать его участниками могут Минцифры, Генпрокуратура, ФСБ, МВД, Банк России, Минкультуры, Минфин, Роскомнадзор, ФНС, Роспатент.

Кроме того, к пилоту могут присоединиться другие госорганы, операторы связивладельцы соцсетей и сервисов размещения объявлений,

В Минцифры отметили, что проект позволит защитить жителей России от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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