В реке Протока Славянского района провели учения водолазов
Общество
25.07.2022 12:38
Купаться в районе Центрального пляжа запрещено по санитарным нормам. Однако заботиться о состоянии дна необходимо.
Обычно вода здесь заиленная, мутно-зеленого цвета. Поэтому исследовать местность специалистам приходится буквально на ощупь. В этот раз опасных предметов в реке не нашли. Открыть доступ к пляжу планируют сразу, как только состояние воды улучшится.
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