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В реке Протока Славянского района провели учения водолазов

Общество
25.07.2022 12:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-reke-protoka-slavyanskogo-rajona-proveli-ucheniya-vodolazov
Видео канала «Кубань 24»

Купаться в районе Центрального пляжа запрещено по санитарным нормам. Однако заботиться о состоянии дна необходимо.

Обычно вода здесь заиленная, мутно-зеленого цвета. Поэтому исследовать местность специалистам приходится буквально на ощупь. В этот раз опасных предметов в реке не нашли. Открыть доступ к пляжу планируют сразу, как только состояние воды улучшится.

Читайте также: в Протокском поселении Славянского района начали отсыпать щебнем грунтовые дороги.

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