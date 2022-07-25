В реке Протока Славянского района провели учения водолазов

Видео канала «Кубань 24»

Купаться в районе Центрального пляжа запрещено по санитарным нормам. Однако заботиться о состоянии дна необходимо.

Обычно вода здесь заиленная, мутно-зеленого цвета. Поэтому исследовать местность специалистам приходится буквально на ощупь. В этот раз опасных предметов в реке не нашли. Открыть доступ к пляжу планируют сразу, как только состояние воды улучшится.

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