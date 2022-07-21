В развитие аэропорта Сочи за пять лет инвестируют 11 млрд рублей
Международный аэропорт Сочи продолжает работу над мастер-планом развития до 2040 года. Он предусматривает расширение действующего терминала либо строительство нового — с инвестициями более 7 млрд рублей, и реконструкцию аэродромной инфраструктуры.
Мастер-план развития аэропорта охватывает территорию площадью в 500 га.
Сейчас завершили проектирование новой служебно-технической территории. Объем инвестиций оценивается в 3 млрд рублей. Кроме того, старую мазутную котельную 1974 года заменят на газовую. План закладывает на ее строительство более 400 млн рублей. Ввод новой котельной в эксплуатацию планируют до конца 2023 года, сообщает пресс-служба ГК «Аэродинамика».
Также идет проектирование ангарного комплекса предварительной стоимостью более 650 млн рублей.
«Мастер-планирование аэропорта завершится до конца 2022 года. Разработка всех проектов рассчитана на период пять лет, как минимум до 2027 года. Эффективное взаимодействие команды аэропорта с администрацией города Сочи при реализации своих планов и проектов позволяет учесть интересы всех сторон процесса — города и инвестора. При этом главной задачей всех сторон процесса — повысить качество жизни горожан и транспортную доступность для всех жителей и гостей города-курорта Сочи», — прокомментировал директор по развитию инфраструктуры ГК «Аэродинамика» Ренат Сайфуллин.
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