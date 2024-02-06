В расчистке дорог от снега в горах Сочи участвуют 70 единиц спецтехники 

Снегопад продолжается в горном кластере Сочи. Спецтехника работает на дорогах круглосуточно.

В расчистке муниципальных, краевых и федеральных дорог задействовано более 70 машин и около 80 человек. Для обработки трасс израсходовали уже более 300 т противогололедных материалов.

Автовладельцев просят не парковать машины на тротуарах, вдоль дорог и около перекрестков, так как стоящие у обочины машины создают помехи дорожным службам при расчистке снега, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до конца суток 6 февраля в Сочи действует штормовое предупреждение. Там ожидаются ливни с грозами, ледяная крупа и сильный ветер. В горах сильный снегопад.