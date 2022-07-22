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В районе развязки на въезде в Горячий Ключ установят заграждения от «обочечников»

Общество
22.07.2022 13:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rajone-razvyazki-na-vezde-v-goryachij-klyuch-ustanovyat-zagrazhdeniya-ot-obochechnikov
В районе развязки на въезде в Горячий Ключ установят заграждения от «обочечников»

Они появятся по инициативе сотрудников ГИБДД, чтобы исключить объезд по обочинам и укрепительным полосам. Это должно ускорить самый «пробковый» участок трассы М-4 «Дон».

Правоохранители призывают водителей строго следовать ПДД, ведь скорость потока при равномерном движении всегда выше, чем при многочисленных перестроениях и рискованных маневрах.

Специальную акцию против «водителей-обочечников» запустил канал «Кубань 24». Чтобы присоединиться к борьбе за равные права на трассах, нужно снять нарушение на видеорегистратор так, чтобы были видны номера машины, дата и время, указать место съемки. Видео надо прислать на редакционный WhatsApp по номеру 8-(918)-120-60-00 или в чат-бот Telegram-канала @kuban24_bot. Ролики, снятые на телефон, не подойдут. Также нужно быть готовыми подтвердить снятое нарушение.

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