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В районе Геленджика лоб в лоб столкнулись внедорожники с туристами

Происшествия
11.08.2022 20:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rajone-gelendzhika-lob-v-lob-stolknulis-vnedorozhniki-s-turistami
Видео канала «Кубань 24»

ДТП произошло в селе Пшада.

Судя по видео, снятым очевидцем, оба внедорожника были с отдыхающими. Информации о пострадавших пока нет. Правоохранители назначили проверку по этому видео.

Около 450 нарушений с начала курортного сезона выявили госавтоинспекторы на трассах для джипинга. Рейд прошел в Туапсе. Инспекторы установили, что многие водители не следили за документами, без разрешения переоборудовали внедорожники и не соблюдали ПДД. Такие действия не остаются без последствий, напоминают полицейские. Нарушителям может грозить штраф и изъятие транспортного средства. Эксплуатировать его можно будет только после того, как водитель устранит излишний тюнинг и  неисправности.

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