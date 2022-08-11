В районе Геленджика лоб в лоб столкнулись внедорожники с туристами

Видео канала «Кубань 24»

ДТП произошло в селе Пшада.

Судя по видео, снятым очевидцем, оба внедорожника были с отдыхающими. Информации о пострадавших пока нет. Правоохранители назначили проверку по этому видео.

Около 450 нарушений с начала курортного сезона выявили госавтоинспекторы на трассах для джипинга. Рейд прошел в Туапсе. Инспекторы установили, что многие водители не следили за документами, без разрешения переоборудовали внедорожники и не соблюдали ПДД. Такие действия не остаются без последствий, напоминают полицейские. Нарушителям может грозить штраф и изъятие транспортного средства. Эксплуатировать его можно будет только после того, как водитель устранит излишний тюнинг и неисправности.