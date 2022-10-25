В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой

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По данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, 25 октября по всему миру наблюдаются проблемы у пользователей WhatsApp.

Сбой в работе мессенджера произошел около 10:00 по московскому времени. Больше всего жалоб поступает из Германии — 58,6 тыс. сообщений. Также проблемы испытывают жители Нидерландов (60,2 тыс.), Великобритании (26,6 тыс.) и Италии (13,1 тыс.). Также поступают сообщения о сбоях из других стран Европы.

Пользователи из Краснодарского края тоже сообщают о том, что у них не отправляются сообщения. На такую же проблему жалуются 74% пользователей по миру, приложение не работает у 23%, сайт — у 4%.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.

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