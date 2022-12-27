В промзоне Кропоткина сгорел КамАЗ
Происшествия
27.12.2022 09:24
Сообщение о возгорании грузовика на улице Сетевой в промзоне Кропоткина поступило диспетчеру пожарной связи 33 пожарно-спасательной части 7 ПСО 26 декабря в 20:07.
На место выехали две единицы техники и семь спасателей. По прибытии специалисты установили, что горит кабина КамАЗа. На тушение подан один пожарный ствол. Площадь пожара составила 3 кв. м.
При пожаре никто не пострадал, сообщает Кавказский пожарно-спасательный гарнизон в Telegram.
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