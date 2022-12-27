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В промзоне Кропоткина сгорел КамАЗ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-promzone-kropotkina-sgorel-gruzovoj-kamaz
В промзоне Кропоткина сгорел КамАЗ
Фото t.me/kropotkin101

Сообщение о возгорании грузовика на улице Сетевой в промзоне Кропоткина поступило диспетчеру пожарной связи 33 пожарно-спасательной части 7 ПСО 26 декабря в 20:07.

На место выехали две единицы техники и семь спасателей. По прибытии специалисты установили, что горит кабина КамАЗа. На тушение подан один пожарный ствол. Площадь пожара составила 3 кв. м.

При пожаре никто не пострадал, сообщает Кавказский пожарно-спасательный гарнизон в Telegram.

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