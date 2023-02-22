В Приморско-Ахтарском районе до конца сентября появится новый СПА-комплекс

Новое направление для отдыха туристов дополнит востребованные в районе рыбную ловлю и охоту.

Строительство комплекса планируют закончить до конца III квартала 2023 года.

«Приазовские плавни — уникальная экосистема. Рыбалка и охота в этих местах известны далеко за пределами края. Расширенный набор услуг позволит создать здесь полноценный центр семейного отдыха. Это отличный пример развития туризма на основе природных и климатических особенностей», — рассказали в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Затем там планируют построить спорткомплекс и увеличить номерной фонд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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