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В Приморско-Ахтарском районе до конца сентября появится новый СПА-комплекс

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-primorsko-ahtarskom-rajone-do-kontsa-sentyabrya-poyavitsya-novyj-spa-kompleks
В Приморско-Ахтарском районе до конца сентября появится новый СПА-комплекс
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое направление для отдыха туристов дополнит востребованные в районе рыбную ловлю и охоту.

Строительство комплекса планируют закончить до конца III квартала 2023 года.

«Приазовские плавни — уникальная экосистема. Рыбалка и охота в этих местах известны далеко за пределами края. Расширенный набор услуг позволит создать здесь полноценный центр семейного отдыха. Это отличный пример развития туризма на основе природных и климатических особенностей», — рассказали в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Затем там планируют построить спорткомплекс и увеличить номерной фонд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: жители Кубани могут предложить идеи, как организовать отдых в крае.

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