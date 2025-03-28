В Приморско-Ахтарске спасатели достали собаку из-под груды бетонных плит

Инцидент произошел 27 марта на одном из земельных участков на улице Промышленной.

Местные жители увидели собаку, которая не могла самостоятельно выбраться из-под груды железобетонных плит, и обратились за помощью к спасателям.

На место прибыл Приморско-Ахтарский аварийно-спасательный отряд «Кубань-СПАС». При помощи гидравлического инструмента спасатели вызволили животное из ловушки бетонных блоков. Спасательная операция завершилась успешно.

«Уважаемые жители. Просим вас не выпускать собак на улицу без сопровождения во избежание неприятных ситуаций. К тому же, собираясь в стаи, они несут огромную опасность для окружающих, особенно для детей», — написал в своем Telegram-канале глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

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