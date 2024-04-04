В Приморско-Ахтарске простились с летчиком, погибшим на СВО

Командир авиаэскадрильи, ветеран боевых действий в Чечне, Сирии и Грузии, гвардии подполковник Дмитрий Моисеев погиб на 47 году жизни при выполнении боевой задачи в небе.

За боевые заслуги он был награжден: Орденом Мужества, Медалью к Ордену за заслуги перед Отечеством и Орденом за боевые заслуги.

В Приморско-Ахтарске 4 апреля прошла церемония прощания с Дмитрием Моисеевым.

«Жители Приморско-Ахтарского района, юнармейцы, курсанты кадетского корпуса сегодня пришли поклониться боевому летчику, люди несли цветы и венки, многие не сдерживали слез», — написал в Telegram глава муниципалитета Максим Бондаренко.

В момент прощания с летчиком в небе пронеслись военные самолеты — однополчане отдали дань памяти своему другу и сослуживцу.

Читайте также: «Парту Героя» в честь погибшего участника СВО открыли в школе № 3 на Кубани. В хуторе Северин Тбилисского района торжественно открыли «Парту Героя» в честь выпускника школы № 3 Сергея Мироманова.