В пригороде Краснодара задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве

Видео канала «Кубань 24»

По информации оперативников, злоумышленники приехали для получения денег в обмен на видео. Их задержали в поселке имени Жукова.

«Приезжие из соседней республики в возрасте 29-30 лет требовали у местного жителя полмиллиона рублей за неразглашение сведений, якобы порочащих его честь и достоинство. При этом злоумышленники сами спровоцировали ситуацию, компрометирующую заявителя», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.

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