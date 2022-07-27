В пригороде Краснодара задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве
Происшествия
27.07.2022 13:43
По информации оперативников, злоумышленники приехали для получения денег в обмен на видео. Их задержали в поселке имени Жукова.
«Приезжие из соседней республики в возрасте 29-30 лет требовали у местного жителя полмиллиона рублей за неразглашение сведений, якобы порочащих его честь и достоинство. При этом злоумышленники сами спровоцировали ситуацию, компрометирующую заявителя», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.
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