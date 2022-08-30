В пригороде Краснодара открылся новый медицинский центр

Видео канала «Кубань 24»

Новый медицинский центр открылся в Краснодаре. Жители поселка Знаменский теперь могут побывать на приеме у стоматолога, гинеколога и других специалистов.

В честь открытия центра клиника решили сделать подарок первоклассникам ко Дню знаний. Они смогут бесплатно посетить стоматолога. Подобные акции будут проводить каждый месяц на различные процедуры.

«Мы решили устроить такую акцию: всех первоклашек наш врач посмотрит бесплатно, при этом родителям нужно будет взять только паспорт и свидетельство о рождении ребенка», — сказала руководитель клиник «Денто-класс» Юлия Мирошникова.

«У нас широкий спектр специалистов с высокой категорией, мы используем новейшее оборудование как в стоматологии, так и в УЗИ органов всех систем», — сказал врач-стоматолог Сергей Мирошников.

Для детей здесь обустроили кабинет красочный и удобный. Позаботились и о родителях, они могут оставить ребенка в специальном уголке, где есть игры, краски и бумага.