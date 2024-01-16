В приемных «Единой России» проходит день сбора подписей в поддержку Путина

Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ проходит 16 января во всех регионах и на всех доступных партийных площадках.

На Кубани сбор подписей пройдет на базе региональной и местных общественных приемных «Единой России», а также на базе штаба общественной поддержки, который сегодня торжественно открывается.

Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина стартовал 23 декабря. На сегодняшний день по всей стране собрано более 1,8 млн подписей. Владимира Путина поддерживают лидеры общественного мнения, деятели культуры, спортсмены, общественники. Среди них и участник спецоперации Сергей Медведь. Он уже более года выполняет свой воинский долг в зоне СВО, награжден медалью «За отвагу». Сергей приехал в отпуск повидаться с семьей и перед отправкой назад «за ленточку» решил выполнить свой гражданский долг.

«За 20 лет страна очень сильно изменилась: есть перспективы, есть будущее у наших детей. Я, как участник спецоперации, благодарен властям, благодарен «Единой России», что мою семью поддерживают и помогают», — сказал Сергей Медведь.

Сбор подписей будет проходить, предположительно, до конца января. Оставить подпись, помимо отделений партии, можно в крупных торговых центрах Краснодара, Анапы, Армавира, Геленджика, Новороссийска, Белореченска, Апшеронска, Ейска, Кропоткина, Кореновска, Крымска, Лабинска, Славянска-на-Кубани, Туапсе, Сочи, ст. Отрадная. График работы: будни с 17:00, выходные с 12:00 до 20:00.

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. На сегодняшний день кандидатами на пост главы государства являются Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые Люди»), Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Ирина Свиридова (ДПР), Рада Русских (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (РОС), Андрей Богданов (РПСС), Анатолий Баташев (самовыдвиженец).