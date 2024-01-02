В последнюю неделю 2023 года на Кубани выявили более 1 тыс. случаев коронавируса

Всего заразились 1 тыс. 62 человека. Среди них 643 женщины и 419 мужчин. Также среди заболевших 186 детей.

Больше всего зараженных с 25 по 31 декабря выявили в Краснодаре — 407 случаев. В Сочи – 102, в Ейском районе – 58, Новороссийске – 51, в Тимашевском – 48, Армавире – 43, Мостовском – 35. В остальных муниципалитетах — менее 30 случаев.

Госпитализировали 242 больных. С выздоровлением выписали 1 тыс. 122 пациента, одного человека спасти не удалось, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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